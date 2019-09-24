Зеленский выразил надежду на поддержку США в борьбе с «агрессией»

Президент Украины Владимир Зеленский выразил желание, чтобы США всегда помогали Киеву. Об этом украинский лидер заявил в кулуарах Генассамблеи ООН во вторник, передает ТАСС 24 сентября.

«Мы ожидаем от США поддержки. Не нужна только помощь, мы и так сильное государство, наибольшее в Европе. И у нас очень умные люди. Хочу, чтобы США всегда поддерживали Украину в борьбе с агрессией и с войной», — сказал Зеленский.

Украина и США активизировали военное сотрудничество после госпереворота в Киеве в 2014 году. После начала силовой операции в Донбассе Вашингтон начал оказывать военную помощь вооруженным силам республики на сотни миллионов долларов.

В конце августа Пентагон заявил о необходимости продолжать военную помощь республике. В сентябре представитель американского военного ведомства отметил, что Вашингтон планирует выделить $141,5 млн дополнительной помощи Украине от первоначальных $250 млн в сфере безопасности, которые США ежегодно направляют Киеву. Позже в Пентагоне посчитали, что с учетом указанных $141,5 млн общий объем помощи украинской стороне составляет $1,6 млрд.

В то же время 28 августа американские СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп поручил пересмотреть программу финансирования под названием «Инициатива содействия безопасности в Украине», чтобы удостовериться, что деньги «используются в интересах Соединенных Штатов».

Издание The Wall Street Journal писало, что во время июльского разговора Трампа с Зеленским американский лидер пытался принудить Киев оказать содействие юристу Рудольфу Джулиани в расследовании действий бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына, якобы связанного с украинской газовой компанией. Байден считается основным конкурентом Трампа на президентских выборах 2020 года.

Газета The Washington Post со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников сообщила 24 сентября, что Трамп поручил исполняющему обязанности шефа аппарата Белого дома Мику Малвани временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн из-за высокого уровня коррупции в стране. Издание отмечало, что это не было попыткой американской стороны оказать давление на Зеленского, так как их переговоры прошли позже, 25 июля. WP отмечала, что во время беседы глав двух государств действительно шла речь о коррупции на Украине.