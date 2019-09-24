Трамп разрешил опубликовать стенограмму своего разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что разрешил опубликовать полную неотредактированную стенограмму его телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом американский лидер написал в своем Twitter во вторник, 24 сентября.

По его словам, текст станет доступен общественности на следующий день, в среду.

«Вы увидите, что это был очень дружеский и абсолютно уместный звонок. Никакого давления и, в отличие от Джо Байдена и его сына, НИКАКИХ «услуга за услугу». Это ничто иное, как продолжение Великой и самой Разрушительной Охоты на Ведьм всех времен!», — написал президент (орфография и пунктуация автора сохранены — ред.).

Ранее в этот же день Трамп отверг обвинения, которые выдвигают члены Демократической партии, в том, что он якобы потребовал от Зеленского провести расследование против сына кандидата в президенты США Джо Байдена Хантера в обмен на финансовую помощь.

Так, 9 сентября три высокопоставленных демократа конгресса направили в Белый дом письмо с просьбой предоставить информацию о состоявшемся 25 июля телефонном разговоре Трампа с Зеленским. В ходе беседы Трамп якобы указал на необходимость возобновить два антикоррупционных расследования, в обмен на что США продолжат оказывать помощь Украине. По мнению авторов письма, эти расследования помогли бы Трампу на грядущих президентских выборах.

21 сентября издание The Wall Street Journal сообщило, что во время июльского разговора Трамп восемь раз призывал Зеленского оказать содействие в расследовании действий Джо Байдена и его сына, связанного с украинской газовой компанией. Сообщалось, что Трамп оказывал давление на Зеленского с тем, чтобы дискредитировать Джо Байдена — своего главного противника на выборах 2020 года.

Позже, 23 сентября, личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани обвинил Киев в пособничестве в отмывании $3 млн для сына Джо Байдена Хантера. По словам адвоката, Байден зарабатывал большие деньги, продавая государственные должности. 24 сентября Трамп принял решение о заморозке выделения военной помощи Украине на сумму около $400 млн из-за высокого уровня коррупции в стране.