Прямой эфир

Пушков отреагировал на ультиматум Трампа по помощи Украине

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter ультиматум президента США Дональда Трампа по оказанию финансовой помощи Украине.

Политик считает, что заявления американского лидера о том, что Евросоюз должен выделять Киеву больше средств, не имеют под собой оснований. Это связано с тем, что Брюссель, по утверждению сенатора, оказывает Украине большую поддержку, чем Вашингтон.

Ленд-плиз: Зеленский попросит «нормандской» поддержки у Трампа
Перед возможным саммитом «четверки» президент Украины хочет усилить позиции с помощью американского лидера

«ЕС не слишком активно финансирует Украину, но всё же выделил ей больше, чем США, которые за пять лет дали Киеву от силы 3 млрд (на 2017-й Киев получил от США всего $1,3 млрд, причем в основном на военные цели)», — отметил Пушков. По его мнению, Трамп «просто не хочет тратить деньги на Украину».

Ранее во вторник, 24 сентября, президент США на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Вашингтон не будет оказывать Киеву финансовую поддержку до тех пор, пока ЕС не увеличит объемы финансовой помощи. В этот же день стало известно, что Трамп поручил временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн из-за высокого уровня коррупции в стране.

За несколько дней до этого глава Белого дома также призывал страны Европы выделять больше денег для поддержки Киева. Он отмечал, что его желание заморозить средства для республики связано именно с этим, а не с деятельностью семьи бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, который считается основным конкурентом Трампа на президентских выборах 2020 года.

21 сентября издание The Wall Street Journal сообщило, что во время июльского разговора Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским он восемь раз пытался принудить Киев оказать содействие юристу Рудольфу Джулиани в расследовании действий бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына, якобы связанного с украинской газовой компанией.

Байден, который считается основным конкурентом Трампа на президентских выборах 2020 года, потребовал обнародовать детали переговоров. В ответ Трамп заявил, что рассмотрит возможность публикации расшифровки беседы.

В конце августа Пентагон завершил изучение вопроса об оказании военной помощи Украине и заявил о необходимости продолжать ее. В то же время 28 августа американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп поручил пересмотреть программу финансирования, известную как «Инициатива содействия безопасности в Украине». Он требовал удостовериться, что выделяемые средства «используются в интересах Соединенных Штатов».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Американист прокомментировал решение Трампа заморозить военную помощь Киеву
Трамп поручил заморозить военную помощь Украине из-за коррупции

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019