СМИ узнали о решении Пелоси поддержать начало процедуры импичмента Трампа

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси намерена поддержать начало процедуры импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа. Как пишет 24 сентября газета The Washington Post, в ближайшее время Пелоси сделает официальное заявление по этому поводу.

Ряд представителей Демократической партии на условиях анонимности сообщили изданию, что Пелоси проведет закрытое заседание всей демократической фракции, после которой озвучит свою позицию.

Кроме того, ходят слухи о намерении демократов создать специальный комитет, который займется проработкой процедуры импичмента.

При этом отмечается, что ранее Пелоси выступала против проведения импичмента, но в последние дни активно обсуждала эту тему с другими представителями Демократической партии. Импичмент Трампа поддерживают более 150 демократов в нижней палате Конгресса из 253.

Ожидается, что заявление будет сделано в 17:00 по местному времени (00:00 мск).

Толчком к активному обсуждению возможного импичмента стал телефонный разговор Трампа с «неким иностранным лидером». СМИ утверждали, что сотрудник американской разведки написал срочный рапорт, в котором доложил, что в ходе разговора глава Белого дома дал некое обещание.

Позже стало известно, что собеседником Трампа был президент Украины Владимир Зеленский. В Конгрессе допустили, что американский лидер мог оказывать на Зеленского определенное давление и принуждать «сделать что-то незаконное».

По данным газеты The Wall Street Journal, Трамп просил Зеленского оказать содействие юристу Рудольфу Джулиани в расследовании действий своего главного конкурента на президентских выборах 2020 года Джо Байдена и его сына Хантера, связанного с украинской газовой компанией. Информацию опровергли в Киеве, а также сам глава Белого дома.

Трамп обвиняет Хантера Байдена в получении денег от Китая и Украины, а Джулиани считает, что Киев содействовал Байдену-младшему в отмывании $3 млн. Джо Байден, в свою очередь, призвал Конгресс инициировать процедуру импичмента, а Трамп разрешил опубликовать полную стенограмму своего разговора с Зеленским.

12 сентября юридический комитет палаты представителей конгресса одобрил резолюцию о процедуре возможного объявления импичмента Трампу.