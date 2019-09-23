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Трамп не увидел угрозы в заявлениях демократов об импичменте

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Фото: REUTERS/Carlo Allegri
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Президент США Дональд Трамп заявил, что не боится импичмента и не обращает внимания на соответствующие угрозы, поступающие от некоторых представителей Демократической партии. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщает Reuters.

На вопрос журналистов о том, насколько серьезно он воспринимает угрозы демократов, американский лидер отметил, что относится к ним «вовсе не серьезно».

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Ранее в понедельник сообщалось, что Трамп обвинил сына своего оппонента на выборах Джо Байдена в получении денег от Китая и Украины. Тогда же личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявил, что Киев содействовал Байдену-младшему в отмывании $3 млн.

21 сентября издание The Wall Street Journal сообщило, что во время июльского разговора Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским американский президент восемь раз призывал Киев оказать содействие Джулиани в расследовании, касающемся семейства Байден.

После этого некоторые конгрессмены и сам Джо Байден призвали Трампа обнародовать расшифровку разговора с украинским коллегой. Глава комитета по разведке палаты представителей в США Адам Шифф заявил, что в случае подтверждения факта давления Трампа на его украинского коллегу импичмент станет единственным выходом из ситуации.

Американский лидер пообещал рассмотреть возможность публикации расшифровки разговора. В целом же, по его мнению, «история» вокруг его «обычного телефонного разговора» была сфабрикована.

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