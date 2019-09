Трамп опубликовал видео про скандал из-за разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter опубликовал видео на фоне скандала по поводу его переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Видео смонтировано из отрывков роликов разных телеканалов, которые освещали эту историю.

«Это реальная и единственная история», — подписал Трамп публикацию.

This is the real and only story! pic.twitter.com/4z8eOcm6PA