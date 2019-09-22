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Трамп опубликовал видео про скандал из-за разговора с Зеленским

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Президент США Дональд Трамп в своем Twitter опубликовал видео на фоне скандала по поводу его переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Видео смонтировано из отрывков роликов разных телеканалов, которые освещали эту историю.

«Это реальная и единственная история», — подписал Трамп публикацию.

На видео, которое длится больше минуты, показано, как ситуация вокруг генпрокурора Украины освещалась в прессе и как сам бывший вице-президент США Джозеф Байден открыто говорил о необходимости его уволить.

Ранее американский лидер так же отреагировал на информацию СМИ о своем разговоре с Зеленским. По его словам, демократы пытаются противостоять тому, чтобы Байден требовал от украинского правительства уволить прокурора, расследовавшего дело против его сына.

Ранее, 21 сентября, издание The Wall Street Journal сообщило, что во время июльского разговора Трампа с Зеленским американский лидер восемь раз призывал Киев оказать содействие юристу Рудольфу Джулиани в расследовании действий Джо Байдена и его сына, якобы связанного с украинской газовой компанией.

Байден, который считается основным конкурентом Трампа на президентских выборах 2020 года, потребовал обнародовать детали переговоров.

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