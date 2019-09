На Украине заявили об отсутствии Байденов в расследовании дела Burisma

Украинские следователи не допрашивали бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера в рамках расследования деятельности компании Burisma Group. Об этом заявил замглавы генпрокурора, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Назар Холодницкий в эфире радио «Новое время», на которое ссылается портал ТСН.

«В этом производстве не фигурирует ни бывший министр экологии [Украины] Николай Злочевский, ни Джо Байден. Оно звучит формально так: по факту возможного злоупотребления служебным положением служебными лицами Министерства экологии... По состоянию на сейчас Байдены — ни отец, ни сын — в рамках этого производства, что у нас есть, не допрашивались и не вызывались», — приводит издание слова собеседника радиостанции в пятницу, 27 сентября.

Руководитель САП добавил, что дело было закрыто в августе 2017 года, но в 2018 году возобновлено из-за заявления бывшего народного депутата Татьяны Чорновол. Сейчас дело «висит», по нему не проводится никаких следственных действий, подчеркнул он.

По словам Холодницкого, детективы и прокуроры не понимают, что сейчас надо расследовать этом деле.

«Позиция простая — мы действуем по закону. Когда закрывали это производство, прокурор поступил правильно, потому что 9 месяцев не проводилось никаких следственных действий. Оно сейчас числится и восстановлено, но уже прошло после обновления год и 9 месяцев», — отметил он.

УНИАН со ссылкой на заявление Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в Facebook сообщает о расследовании ведомством уголовного дела, в котором фигурирует Burisma Limited. Расследование ведется по факту совершения неправомерных действий чиновниками Минэкологии республики во времена президентства Виктора Януковича при выдаче спецразрешений на пользование недрами ряду предприятий, учредителем которых является Burisma Limited, а конечным бенефициаром — бывший-министр экологии. Расследуемые события охватывают период 2010–2012 годов. Изменения, произошедшие в составе правления компании, которые сейчас привлекли внимание международного сообщества, произошли в мае 2014 года, поэтому не являются предметом расследования ведомства.

По данным УНИАН, Байден-младший стал одним из членов наблюдательного совета Burisma в 2014 году. «РИА Новости» также утверждает, что он входил в совет директоров этой компании. Во время вице-президентства в США Байден-старший в 2016 году требовал от Киева проведения антикоррупционной политики и в рамках этой кампании призывал к отставке действовавшего тогда генпрокурора, расследующего деятельность Burisma. Тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что не располагает свидетельствами о правонарушениях, которые Джо Байден или его сын могли допускать в республике.

Ранее Джо Байден, являющийся основным конкурентом нынешнего американского лидера на президентских выборах в 2020 году, потребовал обнародовать детали беседы президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и призвал конгресс инициировать процедуру импичмента американского лидера.

18 сентября газета The Washington Post сообщила, что один из американских разведчиков написал жалобу на Трампа генинспектору разведывательных служб США Майклу Аткинсону из-за «тревожного обещания», данному при общении с иностранным лидером, имя которого не называлось. Позже The New York Times писала, что неизвестный осведомитель, подавший жалобу на разговор президентов двух стран, может быть сотрудником Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

21 сентября издание The Wall Street Journal заявило, что во время июльского разговора Зеленским американский лидер пытался принудить Киев оказать содействие юристу Рудольфу Джулиани в расследовании действий Байдена-старшего и его сына, связанного с украинской газовой компанией, в обмен на помощь Киеву.

25 сентября стенограмма разговора была опубликована на сайте Белого дома. Расшифровка подтвердила, что американский лидер просил Зеленского изучить «дело Байдена». В свою очередь, второй собеседник попросил предоставить дополнительную информацию по этой теме для проведения расследования на Украине. Однако прямого указания на то, что Трамп просил об этом в обмен на гарантии помощи Украине, в стенограмме нет.