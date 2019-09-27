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Байден обвинил Трампа в стремлении заручиться на выборах поддержкой из-за рубежа

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Фото: TASS/Zuma/Bastiaan Slabbers
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Бывший вице-президент США Джозеф Байден высказал мнение, что американский лидер Дональд Трамп желает обеспечить себе помощь со стороны другой страны во время предстоящей предвыборной гонки. Об этом сообщил в четверг, 26 сентября телеканал CNN.

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«Он хотел бы получить иностранную помощь, чтобы выиграть на выборах», — сказал Байден во время выступления в Калифорнии.

По его словам, Трамп пытается «похитить выборы».

21 сентября The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой говорилось, что во время июльского разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским американский лидер пытался принудить Киев оказать содействие юристу Рудольфу Джулиани в расследовании действий Байдена и его сына, якобы связанного с украинской газовой компанией.

Байден, который считается основным конкурентом Трампа на президентских выборах 2020 года, потребовал обнародовать детали переговоров, а затем призвал конгресс инициировать процедуру импичмента.

25 сентября стенограмма беседы была опубликована на сайте Белого дома. В ходе разговора Трамп заявил, что США многое делают для Украины. Также он отметил, что «было бы здорово», если бы украинский лидер изучил «дело Байдена». Зеленский попросил предоставить дополнительную информацию по данной теме для проведения расследования на Украине.

После публикации стенограммы Трамп завил, что, по его мнению, разговор был «ни о чем». Минюст США не обнаружил в нем нарушений американского законодательства.

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