Операция «И»: поможет ли импичмент демократам в борьбе за Белый дом

История противостояния Дональда Трампа и его оппонентов из Демпартии США стремительно превращается в боевые действия. Не сумев разыграть «российскую карту» для запуска импичмента, демократы воспользовались двусмысленными высказываниями Трампа во время июльской беседы с Владимиром Зеленским. Американского лидера обвинили в попытке давления на украинского коллегу с целью получить компромат на своего основного противника на выборах-2020 — Джо Байдена. В ответ Белый дом опубликовал расшифровку переговоров. Однако в Палате представителей заявили, что обнародование стенограммы подтверждает: поведение президента подрывает национальную безопасность. В целом же з апуск процедуры импичмента стал частью стратегии Демпартии на предстоящих выборах . Лишить американского лидера должности через данный процесс практически невозможно, считают эксперты.

Лишь бы был повод

Слово «импичмент» сопровождало гневные речи оппонентов Дональда Трампа фактически с того момента, как, перешагнув порог Белого дома, бывший бизнесмен начал «делать Америку снова великой». Двухпартийная система США изначально заложила ген непримиримых соперников в Республиканскую и Демократическую партии. Однако взлет на вашингтонский олимп Дональда Трампа — человека внесистемного, играющего по своим правилам, — превратил соперничество в войну . А на ней, как известно, все средства хороши.

Для демократов нынешний американский лидер — не просто один из республиканских президентов. Он — фигура токсичная и опасная, грозящая «осушить вашингтонское болото», а главное — совершенно непредсказуемая . Его победа в 2016 году стала серьезным ударом по традиционному укладу американской политики. И если республиканцам пришлось смириться с его лидерством и даже публично сплотиться вокруг своего босса, то демократы отправились в «крестовый поход», не чураясь никаких методов.

Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, длившееся с мая 2017-го по март 2019-го, не смогло доказать сговор Трампа с Россией и лишь «подтвердило вмешательство» Москвы в прошлую избирательную кампанию. Демократы почти два года потирали руки, призывая дождаться результатов работы Мюллера, после чего «диктатор», по их мнению, обязательно будет изгнан из Белого дома . Однако спецпрокурор, потративший на свои изыскания миллиарды долларов, подвел демократический лагерь, позволив президенту обвинить оппонентов во лжи.

Ситуация осложняется еще и тем, что демократам фактически некого выставить против Дональда Трампа на предстоящих выборах. Очередь из кандидатов длинная, а в тяжеловесах явный недостаток . Отдуваться за всех приходится бывшему вице-президенту Джо Байдену, которому на момент голосования 3 ноября 2020 года будет без трех недель 78 лет.

Байден Бывший вице-президент Джо Байден во время президентских дебатов 2020 года в Хьюстоне, штат Техас, США Фото: REUTERS/Mike Blake

Согласно последним опросам от 24 сентября, опубликованным на сайте realclearpolitics.com, на котором появляются исследования крупнейших аналитических агентств, Джо Байден обгоняет Дональда Трампа всего на несколько процентов. В целом социология в большинстве случаев отдает победу с погрешностью потенциальным кандидатам от демократов. Но история с Хиллари Клинтон, которую все опросы и СМИ досрочно объявили 45-м президентом США в 2016 году, говорит лишь об одном: когда в соперниках Дональд Трамп, заранее лучше не праздновать. И здесь обычными дебатами не сделать разницу.

Использовать Россию для запуска импичмента не удалось, но на счастье демократов подвернулась Украин а. В телефонном разговоре Дональда Трампа с президентом Владимиром Зеленским 25 июля американский лидер якобы настойчиво попросил коллегу расследовать работу сына Джо Байдена Хантера в совете директоров газодобывающей компании Burisma. А взамен на компромат глава Белого дома пообещал разморозить выделение Киеву $400 млн военной помощи.

Когда скандал начал набирать обороты, Дональд Трамп пообещал опубликовать расшифровку этого разговора. Но спикер палаты представителей от демократов Нэнси Пелоси решила не дожидаться обнародования содержания беседы и объявить о начале расследования.

И, судя по всему, зря. 25 сентября Белый дом всё-таки опубликовал стенограмму беседы президентов. В ней Трамп действительно говорит Зеленскому: «хорошо бы разобраться» с закрытым делом против сына Байдена. А украинский лидер обещает, что новый генпрокурор сделает это «открыто и откровенно» . Однако никакого давления главы США на украинского коллегу в разговоре не наблюдается. А информация о шантаже — военная помощь в обмен на компромат — и вовсе теперь может быть уверенно объявлена Дональдом Трампом фейк-ньюс.

Незаявленные цели

Реально данный процесс вряд ли приведет к отставке президента . Во-первых, несколько комитетов палаты представителей всего лишь начнут изучать вопрос возможности импичмента нынешнему американскому лидеру. Во-вторых, за продолжение расследования после выводов комитетов должна проголосовать вся нижняя палата конгресса. И лишь потом окончательный вердикт вынесет сенат. А он сейчас за республиканцами, которые вряд ли пойдут против своего лидера.

Кроме того, как пояснил «Известиям» президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский, даже в палате представителей противникам президента США не хватает около двух десятков голосов своих однопартийцев, боящихся поддержать идею импичмента. Дело в том, что в округах, от которых они избрались в конгресс, в 2016 году голосовали за Трампа.

Главная цель запущенной процедуры — нанести ущерб репутации Дональда Трампа и всей Республиканской партии, считает эксперт The Atlantic Council профессор Андерс Ослунд.

— В итоге это может привести к их поражению на следующих выборах. Это показал еще урок с провалившимся импичментом Биллу Клинтону (в 2000 году президент-демократ досидел свой срок до конца, однако партия потеряла Белый дом, а победу одержал республиканец Джордж Буш-младший. — «Известия»). Во время процедуры импичмента президент рассматривается не как король, а как преступник. Это происходит изо дня в день. Естественно, это производит на людей большое впечатление, — сказал политолог «Известиям».

По мнению директора Института США и Канады РАН Валерия Гарбузова, у импичмента нет шансов «быть доведенным до ума», однако сама эта тема может испортить жизнь Дональду Трампу и стать одной из ключевых в ходе избирательной кампании.

— В США никакой суд за подобное дело бы не взялся. А конгресс, используя прописанную в конституции процедуру, может. Поэтому у всего этого исключительно политическая цель, — пояснил эксперт «Известиям».

трамп Президент США Дональд Трамп во время беседы с журналистами, Вашингтон Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Из этой истории будут пытаться извлечь выгоду не только демократы, но и сам президент США, отметил политолог . Один раз ему уже удалось победно заявить о напрасном поклепе на него во время Russiagate, быть может, и Ukrainegate сыграет на руку хозяину Овального кабинета.

По мнению Эдуарда Лозанского, Дональд Трамп найдет, как повернуть эту историю в нужное для себя русло.

— Он наверняка будет говорить: вместо того чтобы заниматься проблемами страны — здравоохранением, экономикой и так далее, они играют в политические игры , используют коррумпированного Байдена. Собственно, поэтому Пелоси долго и сопротивлялась запуску процедуры. Но после скандала с Украиной ей не оставили выбора. Скорее всего, Трамп выйдет победителем и из этой схватки, — сказал эксперт «Известиям».

В любом случае импичмент против президента начинался в истории США три раза. В далеком 1868 году против Эндрю Джонсона, в 1972-м в отношении Ричарда Никсона и в 1998 году фигурантом стал Билл Клинтон. Все трое избежали отстранения через данную процедуру. Джонсона и Клинтона спас сенат, не поддержавший решение палаты представителей. А Никсон и вовсе решил не дожидаться голосования и добровольно ушел в отставку.

Кстати, Дональд Трамп уже успел назвать случившееся «охотой на ведьм » и совершить серию Twitter-обстрелов по противникам. По его мнению, «демократы скованы ненавистью и страхом». Да и вообще всё происходящее «очень плохо для нашей страны», весь день сокрушался американский президент в своем микроблоге.

Токсичная встреча

Между тем в ночь по московскому времени на 26 сентября у Дональда Трампа были запланированы полноценные переговоры с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН. В Киеве от этой встречи ждали многого, тем более что украинский лидер не раз заявлял о намерении попросить Вашингтон активнее включиться в урегулирование конфликта на юго-востоке страны. Однако из-за истории с импичментом сразу стало понятно, что беседа пойдет не совсем по плану.

Капитолий Вид на Капитолий, Вашингтон Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев

Волей-неволей Владимир Зеленский оказался серьезно вовлечен во внутриамериканские разборки . И ему уже пришлось ответить на вопросы журналистов на ГА ООН о том, давил ли на него Дональд Трамп. Украинский лидер заявил, что давить на него может только его «сын, которому шесть лет».

Так или иначе к «российскому досье» Дональда Трампа в американской прессе теперь уже точно подошьют «украинское». А значит, предвыборная кампания в США второй раз подряд обещает быть во многом внешне ориентированной.