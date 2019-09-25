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Трамп пожаловался на ужасное отношение к нему

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп считает, что к нему сегодня относятся хуже, чем к кому-либо из американских лидеров за всю историю страны. На плохое обращение Трамп пожаловался в Twitter 25 сентября.

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«В истории нашей страны не было ни одного президента, к которому относились бы так же плохо, как ко мне. Демократы пропитаны ненавистью и страхом», — написал он.

Трамп назвал сложившуюся ситуацию «охотой на ведьм» и призвал впредь не допускать такого же отношения к следующим президентам США.

24 сентября спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру импичмента.

Первым этапом является проведение расследования, в ходе которого будет определено, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.

Решение Пелоси поддержала экс-госсекретарь США и бывший кандидат в президенты Хилари Клинтон.

Толчком к обсуждению данного вопроса стал телефонный разговор Трампа с «неким иностранным лидером». СМИ утверждали, что сотрудник разведки США доложил в срочном рапорте, что в ходе разговора глава Белого дома дал некое обещание.

Позже стало известно, что собеседником Трампа был президент Украины Владимир Зеленский. В конгрессе допустили, что американский лидер мог оказывать на Зеленского давление и принуждать «сделать что-то незаконное» в обмен на предоставление Киеву военной помощи.

По данным The Wall Street Journal, глава Белого дома просил украинского лидера оказать содействие юристу Рудольфу Джулиани в проведении расследования против главного конкурента Трампа на президентских выборах 2020 года Джо Байдена и его сына Хантера, связанного с украинской газовой компанией.

Трамп обвиняет Хантера Байдена в получении денег от Китая и Украины, а Джулиани считает, что Киев содействовал Байдену-младшему в отмывании $3 млн. Джо Байден, в свою очередь, призвал конгресс инициировать процедуру импичмента, а Трамп опровергает обвинения в свой адрес.

24 сентября глава Белого дома разрешил опубликовать полную стенограмму своего разговора с Зеленским.

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