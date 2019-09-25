Клинтон одобрила начало процедуры импичмента Трампа

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон поддержала начало процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Об этом она рассказала в интервью журналу People, опубликованном 24 сентября.

«Последние события вокруг Украины, попытка привлечь президента Украины к заговору с целью навредить бывшему вице-президенту [Джозефу] Байдену или потерять военного партнера, который нужен ему, чтобы защищаться от друга Трампа Владимира Путина — если это не причина для импичмента, то я не знаю, (что может ей стать. — Ред.)», — заявила Клинтон во вторник, добавив, что считает происходящее чрезвычайной ситуацией.

Ранее, 24 сентября, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, целью которой является определить, существуют ли основания для объявления импичмента Трампу. О том, что Пелоси намерена поддержать начало процедуры импичмента, ранее в тот же день сообщила американская газета The Washington Post.

Толчком к активному обсуждению возможного импичмента стал телефонный разговор Трампа с «неким иностранным лидером». СМИ утверждали, что сотрудник американской разведки написал срочный рапорт, в котором доложил, что в ходе разговора глава Белого дома дал некое обещание.

Позже стало известно, что собеседником Трампа был президент Украины Владимир Зеленский. В конгрессе допустили, что американский лидер мог оказывать на Зеленского определенное давление и принуждать «сделать что-то незаконное».

Как писала 21 сентября The Wall Street Journal, Трамп во время июльского разговора просил Зеленского оказать содействие юристу Рудольфу Джулиани в расследовании действий своего главного конкурента на президентских выборах 2020 года Джо Байдена и его сына Хантера, связанного с украинской газовой компанией. При этом еще 9 сентября три высокопоставленных демократа конгресса направили в Белый дом письмо с просьбой предоставить информацию о беседе двух лидеров, в ходе которой Трамп якобы указал на необходимость возобновить два антикоррупционных расследования, в обмен на что США продолжат оказывать помощь Украине. По мнению авторов письма, эти расследования помогли бы Трампу на грядущих президентских выборах.

Информацию опровергли в Киеве, а также сам глава Белого дома. 24 сентября он заявил, что стенограмма его разговора с Зеленским будет обнародована.

Между тем 23 сентября Джулиани обвинил Киев в пособничестве в отмывании $3 млн для Хантера Байдена. По словам адвоката, Байден зарабатывал большие деньги, продавая государственные должности. На следующий день Трамп принял решение о заморозке выделения военной помощи Украине на сумму около $400 млн из-за высокого уровня коррупции в стране. Параллельно с этим американский лидер заявил, что Вашингтон продолжит оказывать Киеву поддержку, если ЕС увеличит объемы финансовой помощи республике.