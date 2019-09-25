В администрации США пытались не допустить встречу Трампа и Зеленского

Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа пытались не допустить проведение телефонного разговора, а также встречи американского лидера и его украинского коллеги Владимира Зеленского, в связи с тем, что Трамп мог использовать рычаги давления и потребовать у Киева порочащую информацию о своем политическом оппоненте. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Washington Post.

По информации издания, представители команды президента по нацбезопасности опасались, что Трамп использует контакты с Зеленским ради политической выгоды, чтобы получить компромат на бывшего вице-президента США демократа Джозефа Байдена и его сына. При этом представители Белого дома опровергают данную информацию и утверждают, что Трамп сосредоточен только на искоренении коррупции в республике, пишет ТАСС.

24 сентября Трамп отверг обвинения, которые выдвигают члены Демократической партии, в том, что он якобы потребовал от Зеленского провести расследование против сына кандидата в президенты США Джо Байдена Хантера в обмен на финансовую помощь.

Так, 9 сентября три высокопоставленных демократа конгресса направили в Белый дом письмо с просьбой предоставить информацию о состоявшемся 25 июля телефонном разговоре Трампа с Зеленским. В ходе беседы Трамп якобы указал на необходимость возобновить два антикоррупционных расследования, в обмен на что США продолжат оказывать помощь Украине. По мнению авторов письма, эти расследования помогли бы Трампу на грядущих президентских выборах.

21 сентября издание The Wall Street Journal сообщило, что во время июльского разговора Трамп восемь раз призывал Зеленского оказать содействие в расследовании действий Джо Байдена и его сына, связанного с украинской газовой компанией. Сообщалось, что Трамп оказывал давление на Зеленского с тем, чтобы дискредитировать Джо Байдена — своего главного противника на выборах 2020 года.

Позже, 23 сентября, личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани обвинил Киев в пособничестве в отмывании $3 млн для сына Джо Байдена Хантера. По словам адвоката, Байден зарабатывал большие деньги, продавая государственные должности. 24 сентября Трамп принял решение о заморозке выделения военной помощи Украине на сумму около $400 млн из-за высокого уровня коррупции в стране.