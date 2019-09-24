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Стала известна дата переговоров Трампа и Зеленского

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский проведут в среду, 25 сентября, встречу «на полях» 74-й сессии Генассамблеи ООН, сообщает телеканал CNN.

«Завтра Трамп встретится с президентом Украины Зеленским», — говорится в сообщении.

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Время встречи не уточняется.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник в дипломатических кругах сообщал, что украинский президент должен встретиться с американским коллегой в Нью-Йорке 25 сентября.

Зеленский заявлял, что рассчитывает на «предметную, мощную встречу» с Трампом.

Ранее во вторник сообщалось, что Трамп разрешил опубликовать полную неотредактированную стенограмму его телефонного разговора с Зеленским, состоявшегося 25 июля.

21 сентября американские СМИ писали, что во время июльского разговора Трамп призывал Зеленского оказать содействие в расследовании действий бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына, связанного с украинской газовой компанией. Сообщалось, что Трамп оказывал давление на украинского президента с тем, чтобы дискредитировать Джо Байдена — своего главного противника на выборах 2020 года.

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