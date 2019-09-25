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Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа

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Палата представителей Конгресса США начинает процедуру импичмента президента страны Дональда Трампа. Об этом в среду, 25 сентября, заявила спикер палаты демократ Нэнси Пелоси.

По ее словам, в рамках процедуры импичмента палата приступит к официальному расследованию действий американского лидера.

Пелоси высказала мнения, что действия Трампа демонстрируют, что он «предал должность президента, национальную безопасность и целостность наших выборов».

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Основанием для отрешения главы государства от должности спикер считает разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого глава Белого дома якобы требовал начать расследование против сына кандидата в президенты США Джо Байдена. В этом демократы усматривают «нарушение целостности выборов».

Толчком к активному обсуждению возможного импичмента стал телефонный разговор Трампа с «неким иностранным лидером». СМИ утверждали, что сотрудник американской разведки написал срочный рапорт, в котором доложил, что в ходе разговора глава Белого дома дал некое обещание.

Позже стало известно, что собеседником Трампа был президент Украины Владимир Зеленский. В конгрессе допустили, что американский лидер мог оказывать на Зеленского определенное давление и принуждать «сделать что-то незаконное».

По данным газеты The Wall Street Journal, Трамп просил Зеленского оказать содействие юристу Рудольфу Джулиани в расследовании действий своего главного конкурента на президентских выборах 2020 года Джо Байдена и его сына Хантера, связанного с украинской газовой компанией. Информацию опровергли в Киеве, а также сам глава Белого дома.

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