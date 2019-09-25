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Климкин похвастался ролью Украины в процедуре импичмента Трампу

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил об исторической роли Киева в начале процедуры отрешения от должности американского лидера Дональда Трампа. Об этом он написал в среду, 25 сентября, в Twitter.

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«Что бы дальше ни происходило, в истории Штатов Украина останется как страна, которая привела к началу процедуры импичмента президента США», — написал Климкин.

При этом он отметил, что такое развитие событий — «не очень веселая перспектива». «Зато теперь все понимают, на что мы способны», — заключил политик.

24 сентября спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, целью которой является определить, существуют ли основания для объявления импичмента Трампу.

Толчком к активному обсуждению стал телефонный разговор Трампа с «неким иностранным лидером». СМИ утверждали, что сотрудник американской разведки написал срочный рапорт, в котором доложил, что в ходе разговора глава Белого дома дал некое обещание.

Позже стало известно, что собеседником Трампа был президент Украины Владимир Зеленский. В конгрессе допустили, что американский лидер мог оказывать на Зеленского определенное давление и принуждать «сделать что-то незаконное».

Как писала 21 сентября The Wall Street Journal, Трамп во время июльского разговора просил Зеленского оказать содействие юристу Рудольфу Джулиани в расследовании действий своего главного конкурента на президентских выборах 2020 года Джо Байдена и его сына Хантера, связанного с украинской газовой компанией. При этом еще 9 сентября три высокопоставленных демократа конгресса направили в Белый дом письмо с просьбой предоставить информацию о беседе двух лидеров, в ходе которой Трамп якобы указал на необходимость возобновить два антикоррупционных расследования, в обмен на что США продолжат оказывать помощь Украине. По мнению авторов письма, эти расследования помогли бы Трампу на грядущих президентских выборах.

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