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Политолог оценил возможность импичмента Трампа

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Представители Демократической партии США, решившие запустить процедуру импичмента президента страны Дональда Трампа, не смогут достичь этой цели в нынешних условиях. Такое мнение высказал замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев в среду, 25 сентября.

«Учитывая то, что в конгрессе США преобладают республиканцы, это сделать невозможно. Пэлоси (спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. — Ред.) — яркий политический деятель... Зачем это делать? Неужели она не понимает, что это сделать невозможно?» — сказал политолог, его слова приводит RT.

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Суздальцев напомнил, что демократы не в первый раз заявляют, что будут добиваться импичмента. По его мнению, они, пытаясь ускорить уход Трампа, этим только могут ему помочь. Как отметил специалист, реальный политик — это тот, кто из минуса всегда сделает плюс.

«Трамп это уловил: «Вы хотите так? Хорошо, вы его (импичмент. — Ред.) провалите и этим еще откроете мне дорогу ко второму сроку», — заключил он.

Ранее, 24 сентября, Пелоси объявила о решении начать процедуру, целью которой является определить, существуют ли основания для объявления импичмента Трампу. О том, что Пелоси намерена поддержать начало процедуры импичмента, ранее в тот же день сообщила американская газета The Washington Post.

Толчком к активному обсуждению возможного импичмента стал телефонный разговор Трампа с «неким иностранным лидером». СМИ утверждали, что сотрудник американской разведки написал срочный рапорт, в котором доложил, что в ходе разговора глава Белого дома дал некое обещание.

Позже стало известно, что собеседником Трампа был президент Украины Владимир Зеленский. В конгрессе допустили, что американский лидер мог оказывать на Зеленского определенное давление и принуждать «сделать что-то незаконное».

Как писала 21 сентября The Wall Street Journal, Трамп во время июльского разговора просил Зеленского оказать содействие юристу Рудольфу Джулиани в расследовании действий своего главного конкурента на президентских выборах 2020 года Джо Байдена и его сына Хантера, связанного с украинской газовой компанией. При этом еще 9 сентября три высокопоставленных демократа конгресса направили в Белый дом письмо с просьбой предоставить информацию о беседе двух лидеров, в ходе которой Трамп якобы указал на необходимость возобновить два антикоррупционных расследования, в обмен на что США продолжат оказывать помощь Украине. По мнению авторов письма, эти расследования помогли бы Трампу на грядущих президентских выборах.

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