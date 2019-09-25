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Зеленский назвал способного надавить на него человека

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Фото: официальное интернет-представительство президента Украины/president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос телеканала «Россия» о якобы давлении со стороны американского коллеги Дональда Трампа. По словам украинского лидера, надавить на него может только единственный человек в его жизни.

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«На меня может давить только мой сын. Ему шесть лет», — цитирует Зеленского «Газета.ру».

24 сентября Трамп отверг обвинения, которые выдвигают члены Демократической партии, в том, что он якобы потребовал от Зеленского провести расследование против сына кандидата в президенты США Джо Байдена Хантера в обмен на финансовую помощь.

Так, 9 сентября три высокопоставленных демократа конгресса направили в Белый дом письмо с просьбой предоставить информацию о состоявшемся 25 июля телефонном разговоре Трампа с Зеленским. В ходе беседы Трамп якобы указал на необходимость возобновить два антикоррупционных расследования, в обмен на что США продолжат оказывать помощь Украине. По мнению авторов письма, эти расследования помогли бы Трампу на грядущих президентских выборах.

21 сентября издание The Wall Street Journal сообщило, что во время июльского разговора Трамп восемь раз призывал Зеленского оказать содействие в расследовании действий Джо Байдена и его сына, связанного с украинской газовой компанией. Сообщалось, что Трамп оказывал давление на Зеленского, с тем чтобы дискредитировать Джо Байдена — своего главного противника на выборах 2020 года.

Позже, 23 сентября, личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани обвинил Киев в пособничестве в отмывании $3 млн для сына Джо Байдена Хантера. По словам адвоката, Байден зарабатывал большие деньги, продавая государственные должности. 24 сентября Трамп принял решение о заморозке выделения военной помощи Украине на сумму около $400 млн из-за высокого уровня коррупции в стране.

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