Зеленский назвал две мешающие развитию Украины преграды

Показатели развития Украины могут и должны быть значительно лучше, однако на пути к реализации поставленных задач стране мешают два фактора, заявил глава государства Владимир Зеленский. Свою позицию он озвучил во время 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«На этом пути сегодня два барьера. Первый — это внутриполитическая традиция, когда важные для развития реформы получают сопротивление. Но с этим новая украинская власть обязательно справится, — сказал Зеленский, его слова приводит президентская пресс-служба в среду, 25 сентября.

В качестве второго барьера политик назвал «российскую агрессию» против Украины. Он подчеркнул, что эта преграда гораздо сложнее и ее не одолеть без поддержки международного сообщества.

«Впрочем, я верю, что вместе с международными партнерами, политико-дипломатическим путем мы сможем добиться возвращения наших территорий, прекращение войны и господства мира», — подытожил Зеленский.

Отношения Москвы и Киева резко ухудшились после государственного переворота на Украине в 2014 году. В марте того же года жители Крыма высказались на референдуме за присоединение к России, а на востоке Украины начался вооруженный конфликт.

Отношения Москвы и Киева резко ухудшились после государственного переворота на Украине в 2014 году. В марте того же года жители Крыма высказались на референдуме за присоединение к России, а на востоке Украины начался вооруженный конфликт.