Зеленский рассказал о подключении США к «нормандскому формату»

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что подключение США к «нормандскому формату» на данный момент не планируется.

«Мы пока работаем в «нормандском формате», четыре страны. А потом посмотрим», — цитирует украинского лидера «Интерфакс».

В настоящее время Зеленский находится в США с рабочим визитом для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Накануне спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер высказался за налаживание Киевом прямых контактов с Россией. Говоря о проведении встречи в «нормандском формате», американский дипломат выразил мнение, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель не настроены против Украины.

Лидеры стран «нормандской четверки» — России, Украины, Германии и Франции — в ходе встречи в Минске в 2015 году разработали комплекс мер, направленных на урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. Как заявила 16 сентября посол Франции в Москве Сильви Берманн, очередная такая встреча может пройти после заседания Генассамблеи ООН.