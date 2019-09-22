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В раде спрогнозировали сложный для Зеленского саммит «четверки»

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Фото: TASS/ZUMA
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Народный депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук заявила, что переговоры в формате «нормандской четверки» станут для президента Украины Владимира Зеленского весьма сложными. Об этом 21 сентября она рассказала в интервью телеканалу «112 Украина».

Политик отметила, что подобная встреча в 2016 году стала безрезультатной, и на данный момент изменений в этом формате не наблюдается.

«Я полагаюсь в данном случае на мысль, которую высказал Леонид Кучма на недавнем Yes (форум, прошедший в Киеве. — Ред.), когда он сказал, что «нормандский формат» и участие в нем Владимира Зеленского будет для него очень сложным, если не сказать — сверхсложным испытанием. Потому что там ему друзей не будет», — считает она.

Лидеры стран «нормандской четверки» — России, Украины, Германии и Франции — в ходе встречи в Минске в 2015 году разработали комплекс мер, направленных на урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. Как заявила 16 сентября посол Франции в Москве Сильви Берманн, очередная такая встреча может пройти после заседания Генассамблеи ООН.

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