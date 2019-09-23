Волкер посоветовал Зеленскому налаживать прямые контакты с Путиным

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер высказался за налаживание Киевом прямых контактов с Россией. Об этом американский дипломат заявил в интервью украинскому интернет-изданию «Гордон».

«Состоявшийся недавно обмен (удерживаемыми лицами между РФ и Украиной. — Ред.) произошел в результате прямого контакта между президентом (России Владимиром. — Ред.) Путиным и президентом (Украины Владимиром. — Ред.) Зеленским. Они делегировали этот вопрос своим помощникам, и решение стало возможным. То есть есть свои преимущества прямого контакта. Но всё должно быть в контексте», — сказал Волкер, подчеркнув, что видит в таком подходе «потенциальную выгоду» для Киева.

Говоря о проведении встречи в «нормандском формате», спецпредставитель выразил мнение, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель не настроены против Украины. «Точно знаю, что президент Трамп не против Украины. Вовсе не уверен, что данная характеристика точна», — добавил он.

Саммит «нормандской четверки», скорее всего, состоится до конца октября этого года, сообщали 11 сентября источники «Известий», знакомые с ходом переговоров.

Ранее, 24 августа, на Дне независимости Украины Волкер заявил изданию «Громадське» о надежде на обмен пленными между Россией и Украиной. Позже, 7 сентября, состоялся обмен заключенными между двумя странами в формате «35 на 35».