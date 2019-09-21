На Украине ждут «новый повод для радости» в отношениях с Россией

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, что Москва и Киев ведут активное обсуждение очередного обмена заключенными. По его словам, переговоры ведут лично президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский.

«Я хочу вам cказать, что работа продвигается очень активнo. Я не буду ничего анонсирoвать, но надеюсь, что в ближайшее время у нас будет новый повод для радости», — сказал министр в интервью изданию «Громадське»

Пристайко отметил, что обсуждение носит крайне деликатный характер, поэтому украинский президент не посвящает в детали западных партнеров. По словам министра, Москве и Киеву уже удалось принять непростые решения и «заплатить за них высокую цену». Он отметил, что в том числе речь идет о выдаче российской стороне жителя Донбасса Владимира Цемаха, который, по данным СМИ, проходит подозреваемым по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году.

Обмен заключенными между Россией и Украиной в формате «35 на 35» состоялся 7 сентября. Самолеты с участниками обмена приземлились в аэропортах Москвы и Киева. На сайте украинского президента опубликован список всех 35 граждан страны, вернувшихся на родину. Среди них 24 моряка, журналист Роман Сущенко, режиссер Олег Сенцов и другие.