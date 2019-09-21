Прямой эфир

На Украине ждут «новый повод для радости» в отношениях с Россией

0
Фото: ТАСС/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, что Москва и Киев ведут активное обсуждение очередного обмена заключенными. По его словам, переговоры ведут лично президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский.

Дальше — дольше: новый обмен может пройти после саммита «четверки»
Россия и Украина еще не согласовывали списки участников второго этапа

«Я хочу вам cказать, что работа продвигается очень активнo. Я не буду ничего анонсирoвать, но надеюсь, что в ближайшее время у нас будет новый повод для радости», — сказал министр в интервью изданию «Громадське»

Пристайко отметил, что обсуждение носит крайне деликатный характер, поэтому украинский президент не посвящает в детали западных партнеров. По словам министра, Москве и Киеву уже удалось принять непростые решения и «заплатить за них высокую цену». Он отметил, что в том числе речь идет о выдаче российской стороне жителя Донбасса Владимира Цемаха, который, по данным СМИ, проходит подозреваемым по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году.

Обмен заключенными между Россией и Украиной в формате «35 на 35» состоялся 7 сентября. Самолеты с участниками обмена приземлились в аэропортах Москвы и Киева. На сайте украинского президента опубликован список всех 35 граждан страны, вернувшихся на родину. Среди них 24 моряка, журналист Роман Сущенко, режиссер Олег Сенцов и другие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киеве увидели прогресс в переговорах по обмену пленными в Донбассе
Новый обмен между РФ и Украиной может пройти после саммита «четверки»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019