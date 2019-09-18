В Киеве увидели прогресс в переговорах по обмену пленными в Донбассе

На заседании контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины достигнут значительный прогресс по вопросу обмена пленными в Донбассе. Об этом в среду, 18 сентября, сообщила на своей странице в Facebook Дарья Олифер — пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Украине, экс-президента республики Леонида Кучмы.

«Достигнут значительный прогресс по взаимному одновременному освобождению удерживаемых лиц», — отметила она.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее, 16 сентября, говорил, что он ожидает от следующей встречи «нормандской четверки» договоренностей об обмене заключенными в формате «всех на всех», а также решений по отводу сил в Донбассе и проведению выборов в регионе.

Глава государства также заявил, что выборы в Донбассе можно будет провести только после вывода войск с «оккупированных территорий».

3 июля стало известно о том, что власти Украины согласились на обмен пленных в Донбассе в формате «все установленные на всех установленных». Это произошло после того, как самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) в одностороннем порядке передали Киеву четырех граждан Украины.

Лидеры «нормандской четверки» в ходе встречи в Минске в 2015 году разработали комплекс мер, направленных на урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. Встречи в «нормандском формате» проводятся также на уровне министров иностранных дел четырех стран и на экспертном уровне.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался весной 2014 года после произошедшего в стране госпереворота. Жители региона отказались признавать новую власть в Киеве и объявили о создании Донецкой и Луганской народных республик. В ответ новое руководство страны объявило о начале в Донбассе так называемой антитеррористической операции, позже сменив ее название на операцию объединенных сил.