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Грызлов заявил о срыве Киевом договоренностей «нормандской четверки»

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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
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Киев на заседании контактной группы по урегулированию на востоке Украины сорвал выполнение договоренностей советников глав стран «нормандской четверки». Об этом в среду, 18 сентября, заявил полпред РФ в группе Борис Грызлов, пишет ТАСС.

По словам Грызлова, Украина отказалась подписать «формулу Штайнмайера», которая позволяет согласовать закрепление правового и фактического статуса Донбасса. Таким образом, Киев сорвал принятие решения о разведении сил в населенных пунктах Петровское и Золотое.

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Ранее в среду источник сообщил, что украинцы отказались закреплять на бумаге и подписывать «формулу Штайнмайера» по причине того, что этот документ не предусмотрен минским комплексом мер. По его информации, Киев настаивает на первостепенной передаче ему под контроль участка границы с Россией в Донбассе, разоружении ополченцев самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и лишь после этого предлагает провести выборы.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

Лидеры стран «нормандской четверки» — России, Украины, Германии и Франции — в ходе встречи в Минске в 2015 году разработали комплекс мер, направленных на урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. Как заявила 16 сентября посол Франции в Москве Сильви Берманн, очередная такая встреча может пройти после заседания Генассамблеи ООН.

Так называемая формула Штайнмайера — решения, предложенные главой МИД ФРГ по поиску общеприемлемых путей реализации Минских соглашений и механизма вступления в силу особого статуса народных республик Донбасса.

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