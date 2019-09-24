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Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи «нормандской четверки»

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Фото: Global Look Press/Serg Glovny
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Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что переговоры в «нормандском формате» состоятся в ближайшее время. Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

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По ожиданиям лидера, встреча будет сложной и речь на ней будет идти о конкретных вопросах. «Мы хотим с этой встречи выйти с определенными результатами о конкретных сроках прекращения войны и возвращения наших территорий», — сказал он во вторник, 24 сентября. Зеленский заверил, что украинская сторона постарается «всё это сделать».

В настоящее время Зеленский находится в США с рабочим визитом для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Накануне спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер высказался за налаживание Киевом прямых контактов с Россией. Говоря о проведении встречи в «нормандском формате», американский дипломат выразил мнение, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель не настроены против Украины.

Лидеры стран «нормандской четверки» — России, Украины, Германии и Франции — в ходе встречи в Минске в 2015 году разработали комплекс мер, направленных на урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. Как заявила 16 сентября посол Франции в Москве Сильви Берманн, очередная такая встреча может пройти после заседания Генассамблеи ООН.

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