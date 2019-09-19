Главы МИД России и ФРГ обсудили по телефону «нормандский формат»

Главы МИД России и ФРГ Сергей Лавров и Хайко Маас обсудили по телефону пути реализации решений саммитов в Париже и Берлине в 2015-2016 годах в «нормандском формате». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России в четверг, 19 сентября.

Главы дипломатических ведомств обсудили закрепление «формулы Штайнмайера», а также разведение сил и средств на пилотных участках в Петровском и Золотом на юго-востоке Украины.

«Рассмотрена ситуация в связи со срывом делегацией Киева в ходе заседания Контактной группы в Минске 18 сентября согласования соответствующих предложений, ранее одобренных на встрече советников лидеров стран «нормандского формата», — говорится на сайте российского внешнеполитического ведомство.

Лавров и Маас условились о полном контакте для обеспечения безусловного выполнения Минского комплекса мер по урегулированию на Украине. Разговор высокопоставленных дипломатов состоялся по инициативе немецкой стороны.

Ранее в четверг в ФРГ пояснили, что цель так называемой «формулы Штайнмайера» — сделать возможной реализацию Минских соглашений, к чему, с точки зрения правительства Германии, следует стремиться.

«Формулу Штайнмайера» предложил бывший глава немецкого МИДа Франк-Вальтер Штайнмайер — ныне президент ФРГ. Она предполагает введение особого порядка местного самоуправления в самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) республиках.

Летом полпред России в контактной группе по Украине Борис Грызлов заявил, что после успешного завершения разведения сил конфликтующих сторон у Станицы Луганской в Донбассе можно оперативно провести ту же работу у Петровского и Золотого, а также согласовать новые участки для отвода воинских формирований.