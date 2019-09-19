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В МИД Германии назвали цель «формулы Штайнмайера»

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Фото: Global Look Press/Moritz Vennemann/picture alliance
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Цель так называемой «формулы Штайнмайера» — сделать возможной реализацию Минских соглашений, к чему, с точки зрения правительства Германии, следует стремиться. Об этом в четверг, 19 сентября, заявили ТАСС в МИД ФРГ в ответ на просьбу прокомментировать отказ представителей Киева в Контактной группе подписать текст формулы.

«Цель так называемой «формулы Штайнмайера» — сделать возможной реализацию Минских договоренностей. По мнению правительства ФРГ, это и должно произойти», — сказал собеседник агентства.

В немецком внешнеполитическом ведомстве отметили, что страны «нормандского формата» постоянно контактируют по данному вопросу.

18 сентября пресс-служба представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы заявила об отсутствии у Украины принципиальных возражений по «формуле Штайнмайера», но отметила, что для ее реализации потребуется ряд условий. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко также сообщил о согласии на этот план.

Однако полпред России в контактной группе Борис Грызлов сказал, что Киев отказался подписать «формулу» и поставил под угрозу встречу «нормандской четверки». После депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Ирина Фриз заявила, что реализация «формулы» по Донбассу несет риски для Киева — легализует власти в неподконтрольных украинским властям Донецкой и Луганской областях.

«Формулу Штайнмайера» предложил бывший глава немецкого МИДа Франк-Вальтер Штайнмайер — ныне президент ФРГ. Она предполагает введение особого порядка местного самоуправления в самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) республиках.

Лидеры стран «нормандской четверки» — Россия, Франция, Германия и Украина — во время встречи в Минске в 2015 году разработали меры, направленные на урегулирование конфликта в Донбассе. Встречи в «нормандском формате» проводятся и на уровне министров иностранных дел стран-членов «четверки», а также на экспертном уровне.

Вооруженный конфликт на Востоке Украины начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги переворота. Процесс урегулирования конфликта заложен в Минских договоренностях, согласованных лидерами «нормандского формата» (Украина, Франция, Россия и Германия).

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