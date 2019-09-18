Глава МИД Украины согласился на «формулу Штайнмайера»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что согласился с условиями «формулы Штайнмайера» по Донбассу. Об этом 18 июля пишет ТАСС.

«Мы договорились о «формуле Штайнмайера» на встрече советников 2 сентября, и я могу привести то, на что я дал согласие. Закон об особом статусе вступает в действие в предварительном формате на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения БДИПЧ ОБСЕ (о признании выборов честными)», — сообщил Пристайко.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по вопросу подписания «формулы Штайнмайера» «ведется обсуждение».

Так называемая формула Штайнмайера — решения, предложенные главой МИД ФРГ по поиску общеприемлемых путей реализации Минских соглашений и механизма вступления в силу особого статуса самопровозглашенных республик Донбасса.

Ранее в этот же день СМИ сообщили, что представители украинской делегации отказались подписывать формулу.

12 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина разрабатывает карту выполнения Минских соглашений с конкретными сроками, и пояснил, что лидеры «нормандской четверки» на встрече намерены обсудить «формулу Штайнмайера».

Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, что у Киева есть собственный план прекращения конфликта в Донбассе — так называемая «формула Зеленского». Среди основных пунктов плана — обмен удерживаемыми лицами, установление ментального контакта с украинцами, оставшимися «по ту сторону», и применение «радикальных мер» в случае неудачи на переговорах. Также сообщалось, что Зеленский предложил развести силы и средства сторон сразу по всей линии соприкосновения.

Лидеры стран «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия и Украина) в ходе встречи в Минске в 2015 году разработали комплекс мер, направленных на урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. Встречи в «нормандском формате» проводятся также на уровне министров иностранных дел четырех стран и на экспертном уровне.