Прямой эфир

Песков оценил шансы на встречу лидеров «нормандской четверки»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отказ Украины подписывать «формулу Штайнмайера» лишний раз подтвердил правоту позиции президента России Владимира Путина. Об этом в четверг, 19 сентября, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Встреча ради встречи едва ли может быть результативной», — отметил он. По словам Пескова, подготовительная работа сталкивается с трудностями, предстоит ее продолжение.

Увидеть Париж и примирить: саммит «четверки» возможен до конца октября
Обмен между Россией и Украиной показал договороспособность Киева

Говоря об условиях, которые назвал Киев для выполнения «формулы Штанмайера», Песков напомнил, что она «ранее не была чем-то обусловлена». «Это новая позиция для всех стран, которые ранее выражали свое согласие с «формулой Штанмайера». Пока трудно сказать, как это повлияет на развитие ситуации», — пояснил он.

По мнению представителя Кремля, встреча лидеров «нормандской четверки» должна принести результат, для этого требуется ревизия всех предыдущих договоренностей. Песков напомнил, что Украина в настоящее время поменяла позицию, хотя ранее все соглашались с «формулой Штайнмайера».

Накануне полпред РФ в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Киев сорвал договоренности «нормандской четверки», отказавшись подписывать «формулу Штайнмайера».

В тот же день министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявлял, что согласен с условиями «формулы Штайнмайера». При этом пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Украине, экс-президента республики Леонида Кучмы подчеркнула, что для реализации формулы необходим ряд условий, в том числе политических.

Так называемая формула Штайнмайера — решения, предложенные главой МИД ФРГ по поиску общеприемлемых путей реализации Минских соглашений и механизма вступления в силу особого статуса самопровозглашенных республик Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В МИД Германии назвали цель «формулы Штайнмайера»
Грызлов заявил о срыве Киевом договоренностей «нормандской четверки»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019