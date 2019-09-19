Песков оценил шансы на встречу лидеров «нормандской четверки»

Отказ Украины подписывать «формулу Штайнмайера» лишний раз подтвердил правоту позиции президента России Владимира Путина. Об этом в четверг, 19 сентября, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Встреча ради встречи едва ли может быть результативной», — отметил он. По словам Пескова, подготовительная работа сталкивается с трудностями, предстоит ее продолжение.

Говоря об условиях, которые назвал Киев для выполнения «формулы Штанмайера», Песков напомнил, что она «ранее не была чем-то обусловлена». «Это новая позиция для всех стран, которые ранее выражали свое согласие с «формулой Штанмайера». Пока трудно сказать, как это повлияет на развитие ситуации», — пояснил он.

По мнению представителя Кремля, встреча лидеров «нормандской четверки» должна принести результат, для этого требуется ревизия всех предыдущих договоренностей. Песков напомнил, что Украина в настоящее время поменяла позицию, хотя ранее все соглашались с «формулой Штайнмайера».

Накануне полпред РФ в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Киев сорвал договоренности «нормандской четверки», отказавшись подписывать «формулу Штайнмайера».

В тот же день министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявлял, что согласен с условиями «формулы Штайнмайера». При этом пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Украине, экс-президента республики Леонида Кучмы подчеркнула, что для реализации формулы необходим ряд условий, в том числе политических.

Так называемая формула Штайнмайера — решения, предложенные главой МИД ФРГ по поиску общеприемлемых путей реализации Минских соглашений и механизма вступления в силу особого статуса самопровозглашенных республик Донбасса.