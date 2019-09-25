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Краткий контакт Зеленского и Лаврова состоялся в Нью-Йорке

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели краткую беседу на приеме в честь глав государств — участников 74-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

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В Госдуме считают, что это может стать достойным ответом на скандал с недопуском части делегации РФ на ГА ООН

Об этом ТАСС сообщил дипломатический источник в Нью-Йорке. По его словам, встреча состоялась вечером во вторник, 24 сентября, в ходе приема, организованного американским лидером Дональдом Трампом.

«Они обсудили ситуацию вокруг российско-украинских отношений», — сказал собеседник агентства. Глава МИДа возглавляет делегацию РФ в США. Выступление Лаврова в ГА ООН намечено на 27 сентября.

Ранее сообщалось, что 10 членам российской делегации, в том числе главе международного комитета Совета Федерации Константину Косачеву и главе комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому, не выдали американские визы для участия в Генассамблее.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что солидарна с Лавровым, назвавшим отказ США выдать визы позором. В Госдепе подчеркнули, что оценивают каждую заявку на выдачу въездной визы на индивидуальной основе и в соответствии с существующим законодательством.

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