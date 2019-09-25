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Захарова прокомментировала отказ США выдать визы делегатам РФ в Генассамблее ООН

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова солидарна с главой ведомства Сергеем Лавровым, назвавшим отказ США выдать визы части российской делегации для участия в Генассамблее ООН позором.

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Дипломат напомнила, что американской делегации во главе с Майком Помпео для визита в Сочи было выдано 200 виз. По ее словам, это и есть пример «серьезного отношения к своим обязательствам».

«А сначала принимать паспорта, потом отдавать их обратно с объяснением «слишком рано», затем снова собирать и в результате не выдать около 10 виз без какой-либо внятной причины людям, чьи функциональные обязанности непосредственно связаны с работой ООН, это, как сказал Сергей Лавров, позор. А никакое не «серьезное отношение», — написала Захарова в Facebook в среду, 25 сентября.

Ранее во вторник сообщалось, что 10 членам российской делегации, в том числе главе международного комитета Совета Федерации Константину Косачеву и главе комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому, не выдали американские визы для участия в Генассамблее ООН.

Представитель Госдепартамента США заявил «РИА Новости», что США серьезно относятся к своим обязательствам в рамках соглашения с ООН.

Ранее Захарова заявила, что некоторые члены делегации РФ не получили визы для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке. Захарова в свою очередь назвала несостоятельными ссылки на то, что ситуация с невыдачей виз носит технический характер.

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