Генералы ассамблеи: чего ждать от 74-й сессии ГА ООН

В Нью-Йорке 24 сентября стартует одно из интереснейших мировых событий — так называемые общие прения 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, на которые слетелись представители почти двух сотен стран. Среди центральных тем — невзирая на нелюбовь к ней хозяина площадки Дональда Трампа — окажется проблема изменения климата. Главной же кулуарной темой, наверняка, станут трения между Вашингтоном и Тегераном, обострившиеся вслед за недавней атакой предположительно иранских дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Никаких судьбоносных решений на ГА ООН принято не будет, тем не менее это событие — отличная возможность для многих государств сверить часы по наиболее актуальным проблемам.

Обо всем и ни о чем

Официально 74-я сессия Генассамблеи открылась еще 17 сентября, и за прошедшую неделю в кабинетах штаб-квартиры организации прошло бесчисленное множество панельных дискуссий и даже встреч высокого уровня по темам устойчивого развития, доступного для всех здравоохранения и помощи малым островным государствам, медленно, но верно уходящим под воду из-за повышения уровня моря. Своеобразным венцом многих мировых проблем вновь нарекли проблему изменения климата. Эту тему генсек ООН Антонио Гуттериш сделал своим главным приоритетом. Он попросил мировых лидеров приехать на Саммит по климатическим действиям, прошедший на площадке ГА ООН 23 сентября, «не с красивыми речами», а с конкретным планом действий.

Эту же тему наряду с «активизацией многосторонних усилий в целях искоренения нищеты, обеспечением качественного образования и содействием инклюзивности» было рекомендовано сделать главной и для общих прений 74-й сессии ГА ООН, стартующих во вторник.

В общей сложности в повестку нынешней сессии, с которой ознакомились «Известия», были включены 172 пункта. Политические вопросы вошли главным образом в подраздел «международная безопасность», при этом там оказались кризисы, о которых, кроме самих их участников, мало кто в мире что-то слышал. В частности, к обсуждению лидерам и министрам иностранных дел стран членов ГА ООН были предложены вопрос о коморском острове Майотта или, например, тема малагасийских островов Глорьёз, Жуан-ди-Нова, Европа и Басасда-Индия. Есть в списке и «вопрос о Фолклендских (Мальвинских) островах», войну за которые между Великобританией и Аргентиной в 1982 году поэт Хорхе Борхес как-то назвал ссорой двух лысых из-за расчески.

Повестка кулуаров

Одним из главных мировых кризисов, набравших обороты в преддверие нынешней Генассамблеи, стала ситуация вокруг Ирана. Начало трениям между Тегераном и Вашингтоном положил односторонний выход США из «ядерной сделки» в мае 2018 года и введение новых санкций против исламской республики, включая вторичные рестрикции против третьих стран за экономические связи с Тегераном. Иран, выждав почти год и так и не дождавшись эффективных мер от европейских стран, бывших частью «ядерной сделки», перешел к контрнаступлению. Сначала он заявил о своем поэтапном выходе из условий соглашения. Апофеозом же конфликта стала приписываемая иранцам атака дронов на два НПЗ в Саудовской Аравии.

На фоне трений Вашингтон долгое время даже угрожал не оформить визы иранскому руководству для посещения ГА ООН. Но в конце концов Госдепартамент всё же выдал их президенту Ирана Хасану Рухани и министру иностранных дел этой страны Джаваду Зарифу.

И хотя встреча лидера Ирана с президентом Трампом на площадке ГА ООН маловероятна, иранская сторона наверняка проведёт переговоры на уровне глав МИД с представителями стран-участниц ядерной сделки (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) за исключением США. По крайней мере официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави говорил, что такая рабочая встреча пройдет на полях Генассамблеи «если иранская делегация поедет в Нью-Йорк». Впрочем, сильные надежды на некий прорыв по ее итогам мало кто возлагает.

Другой небезынтересной кулуарной встречей станут первые переговоры президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Тогда как глава российского МИДа Сергей Лавров проведет беседу с госсекретарем Майком Помпео. Как утверждается, американская сторона сама запросила эту встречу.

— Генассамблея — удачный повод съехаться вместе и в необходимых конфигурациях — двусторонних или более сложных — обсудить насущные проблемы. Хотя разговора по самому острому вопросу — ситуации с Ираном и Саудовской Аравией — не получится: сейчас фаза, когда все играют на обострение, в особенности Иран. И вопрос о том, чтобы сесть и начать развязывать этот узел, не стоит, — сказал «Известиям» главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

По мнению гендиректора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, невзирая на то, что заявления и декларации ГА ООН не носят обязательной силы, они в общем отражают мировое общественное мнение и потому в той или иной степени учитываются.

— ГА ООН — это всемирный барометр, которой отражает состояние дел в мире, паритеты и настроения членов международного сообщества, соотношение политических сил, уровень влияния тех или иных держав. И, конечно, показаниями этого барометра руководствуются и Совбез ООН, и региональные организации безопасности, и специализированные агентства ООН, — сказал эксперт «Известиям».

Яркие моменты

В прошлые годы сессии Генассамблеи организации действительно запоминались не какими-то конкретными мерами, а, скорее, выступлениями лидеров. Они не переворачивали мир, но точно вошли в историю.

Одним из ярчайших моментов прошлых сессий ГА ООН стал, в частности, поступок советского лидера Никиты Хрущева — утверждается, что он стучал ботинком по трибуне в ходе своего выступления. Но поскольку официальных свидетельств этому в ООН не сохранилось, многие не исключают, что история была несколько приукрашена и в реальности Хрущев стучал по трибуне кулаком.

Сессия 1974 года запомнилась пламенной речью покойного палестинского лидера Ясира Арафата, впервые с трибуны ГА ООН заявившего о необходимости признать право своего народа на отдельное государство. «Сегодня я пришел к вам с оливковой ветвью мира в одной руке и оружием борца за свободу в другой ... Не позволяйте ветвям мира выпасть из моей руки», — сказал тогда Арафат.

Сессия ГА ООН десятилетней давности запомнилась тем, как ливийский лидер того времени Муаммар Каддафи бросил в воздух разорванную копию Устава ООН с требованием равенства между постоянными членами Совета Безопасности и остальной частью ООН. Тогда, к слову, войдя в раж, лидер Джамахирии проговорил полтора часа, заметно превысив регламент, предписывающий укладываться с речью в 15 минут.

Но, как говорится, не он первый и не он последний. Превышением регламента грешил тот же Никита Хрущев, однажды проговоривший с трибуны два часа. Но абсолютным непревзойденным рекордсменом в этом плане по-прежнему остается бывший кубинский лидер Фидель Кастро, в 1960 году вещавший на Генассамблее в течение четырех часов.