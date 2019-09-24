Десяти членам делегации России на ГА ООН отказали в визах США

Десять членов российской делегации, в том числе член Совета Федерации Константин Косачев, не получили американские визы для участия в Генеральной Ассамблее ООН. Об этом «Интерфаксу» сообщил сенатор.

По его словам, политики, которым отказано в визе, не летят в Соединенные Штаты. Американская сторона не оформила визы в срок в нарушение своих обязательств перед международным сообществом, подчеркнул он.

Группа лиц планировала вылететь сегодня в Нью-Йорк для участия в работе 74-й сессии ГА ООН, отметил политик во вторник, 24 сентября.

«Это возмутительная акция, не имеющая объяснений и оправданий», — сказал Косачев.

В Нью-Йорке 24 сентября стартует одно из важнейших мировых событий — общие прения 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в которой принимают участие представители почти двух сотен стран.

Официально 74-я сессия Генассамблеи открылась 17 сентября.