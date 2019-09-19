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США выдали визы президенту и главе МИД Ирана для участия в Генассамблее ООН

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Фото: TASS/Zuma
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США выдали визы президенту Ирана Хасану Роухани и главе МИД страны Мохаммаду Джаваду Зарифу, чтобы они могли посетить сессию Генассамблеии ООН в Нью-Йорке. Как сообщает ТАСС в четверг, 19 сентября, выдачу виз подтвердил представитель постпредства Ирана при ООН Алиреза Мирусефи.

Тем временем официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави подтвердил намерение главы ведомства посетить Генассамблею ООН.

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«Джавад Зариф утром в пятницу отправится в Нью-Йорк для посещения 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН», — написал он в Twitter.

Ранее в четверг Мусави заявил, что на полях Генассамблеи, которая открылась в Нью-Йорке 17 сентября, может состояться встреча министров иностранных дел стран – участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.

В 2018 году США вышли из СВПД. Этот договор предполагал отмену санкций в отношении Ирана в обмен на прекращение ядерных разработок. В ответ на шаг Вашингтона Тегеран заявил о постепенном прекращении выполнения своих обязательств, предусмотренных ядерной сделкой.

17 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы встречаться с Роухани. По его мнению, иранская сторона не готова к встрече с американскими коллегами.

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