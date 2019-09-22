Трамп не намерен встречаться с Роухани в Генассамблее ООН

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен встречаться с иранским руководством во время сессии Генассамблеи ООН, которая открылась 17 сентября. Об этом в воскресенье, 22 сентября, сообщает The Hill.

«Ничего не исключается, но у меня нет намерения встречаться с Ираном», — заявил Трамп, отметив, что у него запланировано около 15 встреч, но иранского руководства в числе его собеседников нет.

17 сентября Трамп уже делал подобное заявление. При этом он выразил мнение, что Иран не готов к встрече с американскими представителями.

Отмечается, что помимо президента Ирана Хасана Роухани в ООН прибудет глава МИДа страны Моххамад Зариф. 19 сентября сообщалось, что США выдали им визы, чтобы представители Ирана могли посетить сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Отношения США и Ирана остаются напряженными после того, как в 2018 году Вашингтон объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Этот договор подразумевал отмену санкций в отношении Тегерана в обмен на прекращение им ядерных разработок.

США возобновили санкции в отношении Ирана, в ответ на это Тегеран уведомил о решении прекратить выполнение обязательств по документу в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

Конфликт усилился после недавних атак беспилотников на нефтяные объекты компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Арабская коалиция и США обвинили в атаке Иран, однако в Тегеране обвинения назвали ложью. Ответственность взяли на себя последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Алла».