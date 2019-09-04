Трамп допустил возможность встречи с Роухани на Генассамблее ООН

Американский лидер Дональд Трамп допустил возможность встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани на Генассамблее ООН в конце сентября. Об этом в среду, 4 сентября, сообщает ТАСС.

«Всё возможно», — ответил Трамп на вопрос журналистов о вероятности встречи с президентом Ирана.

По мнению Трампа, власти Ирана «хотят поговорить» и намерены «заключить сделку».

В конце августа «Известия» сообщали о возможности переговоров президентов США и Ирана в ходе 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Ранее, выступая на закрытии саммита G7, американский лидер подчеркнул, что готов встретиться с Хасаном Роухани и обсудить ядерную сделку на новых условиях.

В 2018 году Вашингтон вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), который подразумевал отмену санкций в отношении Тегерана взамен прекращения ядерных разработок республикой.

США возобновили санкции и запретили странам покупать иранскую нефть. Через год Тегеран уведомил о решении прекратить выполнение обязательств по документу в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.