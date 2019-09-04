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Иран дал Европе два месяца на выполнение условий ядерной сделки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент Ирана Хасан Роухани сомневается в готовности участников ядерной сделки (Совместного всеобъемлющего плана действий — СВПД) вернуться к полному соблюдению условий документа, поэтому готов дать странам еще два месяца на выполнение обязательств по соглашению. Об этом он заявил на заседании правительства 4 сентября.

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«Мы даем Европе еще два месяца на возвращение к своим обязательствам и переговорам по ядерной сделке. Я сомневаюсь, что сегодня или завтра мы добьемся результатов от европейцев», — цитирует его ТАСС.

Также он анонсировал объявление Тегераном о начале третьего этапа по сокращению своих обязательств, который «имеет особую важность».

Ранее в этот день глава иранского МИДа Аббас Аракчи назвал условие соблюдения Тегераном ядерной сделки. Так, Иран перестанет сокращать обязательства, если стране предоставят кредитную линию на $15 млрд до конца года, либо Европа будет покупать у Тегерана нефть.

Кроме того, по его словам, иранские власти не намерены возвращаться к пересмотру ядерной сделки, так как можно продолжить обсуждение СВПД 2015 года.

1 августа страны Евросоюза поддержали предложение президента Франции Эммануэля Макрона смягчить санкции в отношении Ирана либо обеспечить механизм компенсации в обмен на полное соблюдение Тегераном ядерной сделки.

СВПД по ядерной программе Тегерана был подписан Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией летом 2015 года. Согласно документу, Иран отказывается от дальнейшего развития ядерной программы в обмен на снятие санкций.

В мае 2018 года США обвинили Иран в обогащении урана и разработке ядерного оружия и объявили о намерении выйти из СВПД. После этого Вашингтон неоднократно вводил в действие старые санкции и объявлял о новых мерах против Тегерана. Иранские власти категорически отвергали обвинения, указывая на их беспочвенность и то, что все разработки находятся под контролем МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии).

Через год Роухани объявил о приостановке выполнения части обязательств. Тегеран дал участникам сделки 60 дней на то, чтобы вернуться к ее выполнению, а 7 июля начал второй этап приостановки. В Иране пообещали сокращать обязательства каждые 60 дней, пока другие участники соглашения не начнут придерживаться достигнутых договоренностей.

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