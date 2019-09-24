В Госдуме назвали невыдачу виз делегации ГА ООН вмешательством в дела России

Невыдачу американских виз членам официальной делегации РФ для участия в Генеральной Ассамблее ООН может рассмотреть думская комиссия по расследованию вмешательств в дела страны. Об этом заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.

«Рассматриваем этот инцидент как новый формат вмешательства во внутренние дела России», — цитирует депутата «Интерфакс». По словам Шхагошева, формирование делегации входит в компетенцию России, ни никак не Соединенных Штатов. Вашингтон должен лишь предоставлять площадку.

Первый заместитель главы постоянного представительства России при ООН Дмитрий Полянский, комментируя отказ в визах, заявил, что Вашингтон «пренебрегает своими обязательствам в качестве страны, в которой находится штаб-квартира ООН». По его словам, американская сторона хочет ухудшения отношений с Россией. Ее поведение дипломат назвал немудрым и недальновидным, передает «РИА Новости».

74-я сессия Генассамблеи ООН, в которой участвуют представители почти 200 государств, официально открылась 17 сентября. 24 сентября в Нью-Йорке начались общие прения Всемирной организации.

В этот же день стало известно, что 10 членов российской делегации, включая члена Совета Федерации Константина Косачева, не получили американские визы для участия, так как американская сторона не оформила документы в срок. По словам сенатора, это политическое, а не техническое решение, на которое США «осознанно пошли».