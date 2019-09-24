Косачев допустил участие не получивших визы сенаторов РФ в сессии ГА ООН

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев допустил участие членов российской делегации, не получивших визы США, в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Я не исключаю, что в зависимости от хода дискуссии на Генассамблее тем или иным членам российской делегации все-таки будет предоставлена возможность приехать на Генассамблею и поучаствовать в дискуссии, но я думаю, что это вряд ли произойдет в ближайшие дни, на этой неделе. Даже если виза появится сегодня или завтра», — цитирует сенатора ТАСС 24 сентября.

Глава комитета Совфеда подчеркнул: отказ является не техническим, а политическим решением, на которое «США осознанно пошли». Теперь, уверен Косачев, мировому сообществу необходимо отреагировать на сложившуюся критическую ситуацию.

Так, по его словам, Москва уже прорабатывает «чувствительный и болезненный» ответ, передает «РИА Новости».

Ситуацию с невыдачей виз в Кремле назвали неприемлемой и провоцирующей на жесткую реакцию, ведь речь идет не о двустороннем визите, а о приезде делегации страны на сессии Генассамблеи всемирной организации.

Официально 74-я сессия Генассамблеи ООН, в которой участвуют представители почти 200 государств, открылась 17 сентября. 24 сентября в Нью-Йорке начались общие прения Всемирной организации.

В этот же день стало известно, что 10 членов российской делегации, включая члена Совета Федерации Константина Косачева, не получили американские визы для участия в ГА ООН — американская сторона не оформила документы в срок, пишет «Газета.ру».

В связи с действиями Вашингтона замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил своему американскому коллеге протест. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала решение США возмутительным примером неуважения к членам международной организации.