Делегация РФ обсудит с генсеком ООН невыдачу США виз

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что делегация РФ обязательно обсудит с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем ситуацию с невыдачей США некоторым представителям российской делегации на Генассамблею ООН. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщает ТАСС.

По словам замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, заместителю главы дипмиссии США в РФ выражен протест в связи с этой ситуацией.

«Мы рассматриваем произошедшее как грубейшее нарушение Соединенными Штатами их обязательств по соглашению, которое регламентирует условия пребывания на их территории штаб-квартиры ООН», — приводит его слова «Интерфакс».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отказ США выдать визы некоторым представителям российской делегации стал возмутительным примером неуважения со стороны Вашингтона к членам Всемирной организации.

Ранее 24 сентября стало известно, что 10 членов российской делегации, в том числе член Совета Федерации Константин Косачев, не получили американские визы для участия в Генеральной ассамблее ООН.

Американская сторона не оформила визы в срок в нарушение своих обязательств перед международным сообществом, подчеркнул Косачев. «Это возмутительная акция, не имеющая объяснений и оправданий», — сказал он.

В Нью-Йорке 24 сентября стартует одно из важнейших мировых событий — общие прения 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, в которой принимают участие представители почти двух сотен стран.

Официально 74-я сессия Генассамблеи открылась 17 сентября.