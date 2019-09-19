Названа дата выступления Зеленского на сессии Генассамблеи ООН

Президент Украины Владимир Зеленский выступит на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в среду, 25 сентября. Об этом 19 сентября сообщили в постпредстве Украины при ООН.

Как передает «Интерфакс», выступление начнется в 16:00 по киевскому времени (совпадает с мск).

Тем временем украинские СМИ со ссылкой на дипломатический источник сообщили, что в этот же день Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее 19 сентября в пресс-службе вице-президента США Майка Пенса подтвердили, что встреча украинского и американского лидеров состоится на полях Генассамблеи.

18 сентября Зеленский провел телефонный разговор с Пенсом, во время которого стороны обсудили предстоящие переговоры.

Генассамблея ООН открылась в Нью-Йорке 17 сентября. Общеполитические дебаты высокого уровня пройдут там с 24-го по 30-е число.