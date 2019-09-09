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Трамп заявил о готовности содействовать переговорам России и Украины

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп заявил, что при необходимости готов оказать содействие переговорам между Россией и Украиной. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство Bloomberg.

По его словам, он примет участие в переговорах, если это потребуется. Также он отметил недавний обмен заключенными между Россией и Украиной, назвав его большим и положительным шагом.

7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен заключенными по формуле «35 на 35». Среди прочих в Киев вернулись украинские моряки, которые были задержаны в прошлом году за нарушение границы России в Черном море.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, он и российский лидер Владимир Путин выполнили всё, что обещали.

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