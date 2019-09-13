Зеленский и Трамп могут встретиться на Генассамблее ООН в Нью-Йорке

Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с американским лидером Дональдом Трампом на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке в конце сентября. Об этом сообщил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.

По его словам, точная дата встречи еще не определена. «Следующий шаг — это Нью-Йорк. И после этого мы определим, как это произойдет. Посмотрим, как это сработает», — цитирует Тейлора УНИАН.

Также он отметил, что проблем в вопросе организации полноценной встречи между Трампом и Зеленским нет.

9 сентября стало известно, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США начнется 23 сентября. Ранее Трамп сообщал журналистам, что Зеленский вскоре будет принят в Белом доме.

6 сентября американские сенаторы Рон Джонсон и Крис Мерфи встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сообщалось, что американцы в ходе встречи с украинским лидером обсуждали не только реформы, но и «агрессию России», а также «узнали о планах Украины в реформировании области безопасности».