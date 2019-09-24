В Госдуме предложили перенести штаб-квартиру ООН из США

Соединенные Штаты Америки уже не в первый раз нарушают обязательства страны, где находится штаб-квартира ООН, заявил «Известиям» депутат Госдумы Антон Морозов.

Ранее десять членов российской делегации, включая члена Совета Федерации Константина Косачева, не получили американские визы для участия в Генеральной Ассамблее ООН. Сенатор обвинил США в нарушении своих обязательств перед международным сообществом. Делегаты планировали вылететь в Нью-Йорк 24 сентября для участия в работе 74-й сессии ГА ООН.

«К сожалению это начинает носить системный характер. Поэтому многие государства уже в праве поставить вопрос о том, чтобы пересмотреть местонахождение Всемирной организации и рассмотреть предложения других государств по размещению штаб-квартиры ГА ООН», – сказал депутат Морозов.

Косачев находится под санкциями США с апреля 2018 года, пишет «Интерфакс».

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отказ США выдать визы некоторым представителям российской делегации на Генассамблее ООН стал возмутительным примером неуважения со стороны Вашингтона к членам Всемирной организации.

В Нью-Йорке 24 сентября стартует одно из важнейших мировых событий — общие прения 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в которой принимают участие представители почти двух сотен стран.

Официально 74-я сессия Генассамблеи открылась 17 сентября.