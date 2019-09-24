Прямой эфир

В Госдуме предложили перенести штаб-квартиру ООН из США

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Соединенные Штаты Америки уже не в первый раз нарушают обязательства страны, где находится штаб-квартира ООН, заявил «Известиям» депутат Госдумы Антон Морозов.

Ранее десять членов российской делегации, включая члена Совета Федерации Константина Косачева, не получили американские визы для участия в Генеральной Ассамблее ООН. Сенатор обвинил США в нарушении своих обязательств перед международным сообществом. Делегаты планировали вылететь в Нью-Йорк 24 сентября для участия в работе 74-й сессии ГА ООН.

Генералы ассамблеи: чего ждать от 74-й сессии ГА ООН
Слет мировых лидеров может запомниться не столько эффективными решениями, сколько яркими выступлениями

«К сожалению это начинает носить системный характер. Поэтому многие государства уже в праве поставить вопрос о том, чтобы пересмотреть местонахождение Всемирной организации и рассмотреть предложения других государств по размещению штаб-квартиры ГА ООН», – сказал депутат Морозов.

Косачев находится под санкциями США с апреля 2018 года, пишет «Интерфакс».

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отказ США выдать визы некоторым представителям российской делегации на Генассамблее ООН стал возмутительным примером неуважения со стороны Вашингтона к членам Всемирной организации.

В Нью-Йорке 24 сентября стартует одно из важнейших мировых событий — общие прения 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в которой принимают участие представители почти двух сотен стран.

Официально 74-я сессия Генассамблеи открылась 17 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Десяти членам делегации России на ГА ООН отказали в визах США
В МИДе возмутились невыдачей виз парламентариям из России на ГА ООН

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019