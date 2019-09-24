Кремль назвал неприемлемой ситуацию с невыдачей виз США сенаторам РФ

Ситуация с невыдачей виз США российским сенаторам для участия в Генеральной Ассамблее (ГА) ООН неприемлема и требует жесткой реакции Москвы и Всемирной организации. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС во вторник, 24 сентября.

«Ситуация тревожная и, конечно, неприемлемая, подобные действия неприемлемы», — сказал Песков, пояснив, что Вашингтон прямо нарушает свои международные обязательства, поскольку речь идет не о двустороннем визите, а о визите российской делегации на Генассамблею ООН.

«Это, безусловно, требует достаточно жесткой реакции со стороны Москвы и не менее жесткой реакции, по нашему убеждению, со стороны ООН, потому что ситуация непосредственно касается Организации Объединенных Наций и ее штаб-квартиры», — считает пресс-секретарь.

По словам представителя Кремля, в данном случае «Америка предоставляет свою территорию в штаб-квартире ООН, и фактически единственное, что вправе сделать Америка, — это ограничить, например, пребывание члена российской делегации одним городом Нью-Йорк». Он добавил, что США не вправе вводить иные ограничения для тех, кто отправляется на Генассамблею. Песков заключил, что сейчас эти правила были нарушены.

Официально 74-я сессия Генассамблеи ООН, в которой участвуют представители почти 200 государств, открылась 17 сентября. 24 сентября в Нью-Йорке начались общие прения Всемирной организации. В этот же день стало известно, что 10 членов российской делегации, включая члена Совета Федерации Константина Косачева, не получили американские визы для участия в ГА ООН. Американская сторона не оформила им визы в срок. Косачев назвал это возмутительной акцией, не имеющей объяснений и оправданий. Он пообещал, что российская делегация обязательно обсудит это с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Замглавы МИД России Сергей Рябков выразил своему американскому коллеге протест в связи с невыдачей виз россиянам. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала отказ США выдать визы представителям российской делегации возмутительным примером неуважения со стороны Вашингтона к членам международной организации.