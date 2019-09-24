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В МИДе возмутились невыдачей виз парламентариям из России на ГА ООН

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отказ США выдать визы некоторым представителям российской делегации на Генассамблее ООН стал возмутительным примером неуважения со стороны Вашингтона к членам Всемирной организации. Об этом она рассказала во вторник, 24 сентября, в беседе с ТАСС.

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Кроме того, в российском министерстве посчитали несостоятельными ссылки США на технические причины отказа в визе, в том числе сроки подачи.

«Документы, которые сдавали для оформления раньше, за пару месяцев до вылета, были возвращены с формулировкой «рано сдали». Что-то у ребят сломалось капитально», — отметила Захарова.

Ранее 24 сентября стало известно, что 10 членов российской делегации, в том числе член Совета Федерации Константин Косачев, не получили американские визы для участия в Генеральной ассамблее ООН.

Американская сторона не оформила визы в срок в нарушение своих обязательств перед международным сообществом, подчеркнул Косачев. «Это возмутительная акция, не имеющая объяснений и оправданий», — сказал он.

В Нью-Йорке 24 сентября стартует одно из важнейших мировых событий — общие прения 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в которой принимают участие представители почти двух сотен стран.

Официально 74-я сессия Генассамблеи открылась 17 сентября.

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