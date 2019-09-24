В МИДе возмутились невыдачей виз парламентариям из России на ГА ООН
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отказ США выдать визы некоторым представителям российской делегации на Генассамблее ООН стал возмутительным примером неуважения со стороны Вашингтона к членам Всемирной организации. Об этом она рассказала во вторник, 24 сентября, в беседе с ТАСС.
Кроме того, в российском министерстве посчитали несостоятельными ссылки США на технические причины отказа в визе, в том числе сроки подачи.
«Документы, которые сдавали для оформления раньше, за пару месяцев до вылета, были возвращены с формулировкой «рано сдали». Что-то у ребят сломалось капитально», — отметила Захарова.
Ранее 24 сентября стало известно, что 10 членов российской делегации, в том числе член Совета Федерации Константин Косачев, не получили американские визы для участия в Генеральной ассамблее ООН.
Американская сторона не оформила визы в срок в нарушение своих обязательств перед международным сообществом, подчеркнул Косачев. «Это возмутительная акция, не имеющая объяснений и оправданий», — сказал он.
В Нью-Йорке 24 сентября стартует одно из важнейших мировых событий — общие прения 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в которой принимают участие представители почти двух сотен стран.
Официально 74-я сессия Генассамблеи открылась 17 сентября.