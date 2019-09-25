Лавров поблагодарил США за визу для участия в сессии Генассамблеии ООН

Глава МИДа России Сергей Лавров «выразил благодарность» США за то, что смог получить визу для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом он заявил в среду, 24 сентября, открывая министерскую встречу в «астанинском формате».

«Я рад, что в конце концов получил визу от Соединенных Штатов, в отличие от моей делегации, любезно Вашингтон это сделал», — цитирует Лаврова «Интерфакс».

Ранее во вторник сообщалось, что 10 членам российской делегации не выдали американские визы для участия в ГА ООН.

Член Совета Федерации Константин Косачев, оказавшийся среди них, сообщил, что политики, оставшиеся без виз, не летят в США. Позже Косачев всё же допустил участие не получивших визы делегатов в Генассамблее.

«Просто позор для этой державы, которая пытается изобразить из себя истину в последней инстанции. Просто позор, самый настоящий», — заявил Лавров «на полях» 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Первый заместитель главы постоянного представительства России при ООН Дмитрий Полянский, комментируя отказ в визах, заявил, что Вашингтон «пренебрегает своими обязательствам в качестве страны, в которой находится штаб-квартира ООН». По его словам, американская сторона хочет ухудшения отношений с Россией. Ее поведение дипломат назвал немудрым и недальновидным.