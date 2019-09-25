Проигрыш в лотерею: в России предложили запретить грин-карты

В Госдуме допустили запрет проведения американской лотереи грин-карт в России. Этот шаг может быть ответом на недопуск части российской делегации на Генассамблею (ГА) ООН, заявили «Известиям» в международном комитете нижней палаты парламента. Несмотря на разгорающийся дипломатический скандал, президент США Дональд Трамп в своей речи с трибуны ООН решил избежать упоминания РФ . Вместо этого он сосредоточился на торговой войне с Китаем, иранской ядерной сделке и Венесуэле. Опрошенные «Известиями» эксперты уверены: глава Белого дома намеренно не говорил о Москве, не желая раздражать избирателей напоминанием о выборных скандалах.

Скандал скандалом погоняет

74-я Генассамблея ООН открылась 24 сентября сразу двумя скандалами. Президента Ирана Хасана Роухани ограничили в передвижении по Нью-Йорку: лидер исламской республики может покидать штаб-квартиру ООН исключительно по спецразрешению в сопровождении представителей США. Как сообщает иранское новостное агентство IRNA, более трети делегации из Тегерана вообще было отказано во въезде в Штаты.

Похожий шаг Вашингтон предпринял и в отношении российских представителей. Как заявил журналистам глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, США не выдали визы 10 делегатам от РФ, включая семерых сотрудников МИДа и самого Косачева . В американском посольстве не объяснили мотивы поступка.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию «возмутительным примером неуважения США членов ООН, а также невыполнения своих обязательств в качестве страны, принимающей у себя Всемирную организацию» . По ее словам, американское посольство связало задержку с техническими трудностями, однако все документы были поданы в соответствии с указанными сроками.

оон США не выдали визы 10 делегатам от РФ, включая семерых сотрудников МИДа и Константина Косачева Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил ситуацию как «тревожную и, конечно, неприемлемую». По его словам, произошедшее требует жесткой реакции со стороны России и со стороны ООН.

Между тем глава МИДа Сергей Лавров намерен затронуть тему невыдачи виз американцами в ходе своего выступления на Генассамблее ООН.

Представитель генсека организации уже отчитался: Антониу Гутерриш в курсе произошедшего. Он пообещал, что ведомство разберется, из-за чего возникли визовые проблемы.

Как заявил «Известиям» зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа, России нельзя оставлять столь вопиющий дипломатический укол со стороны Штатов без ответа. Одной из мер может быть отмена лотереи на получение на территории РФ грин-карт.

— Это беспрецедентный случай. Делегаты намеревались посетить не США, а штаб-квартиру ООН, — подчеркнул политик. — Наш ответ будет очень серьезным. Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят исходя из своего имиджа якобы «оплота демократии». Наши меры будут такими, чтобы все обратили на это внимание.

Например, Россия может ограничить доступ к сайту, на котором регистрируются желающие получить грин-карту, или затруднить работу агентств, помогающих в оформлении документов для лотереи.

Справка «Известий» Грин-карта — американское удостоверение личности, подтверждающее, что ее обладатель — не будучи американским гражданином — может жить и работать в Штатах. У получивших грин-карту есть те же права, что и у полноценных граждан страны, кроме права голосовать на выборах. Вашингтон ежегодно разыгрывает грин-карты в рамках диверсификационной лотереи, чтобы поощрять иммиграцию в США людей из тех стран, жители которых мало представлены в Штатах.

Примечательно, что за отмену лотереи ранее высказывались сами американцы. В 2017 году, когда террорист-смертник Сайфулло Саипов, приехавший из Узбекистана по грин-карте, совершил теракт в Нью-Йорке, Дональд Трамп выступил за полную остановку выдачи вида на жительство по такому принципу. Однако намерение президента не нашло поддержки в конгрессе.

По статистике бюро консульских отношений США, только в 2018 году по этой программе из России в Америку уехали свыше 4,5 тыс. человек.

Ни слова о Москве

Дипломатический укол со стороны Штатов произошел на фоне Венских консультаций представителей МИД РФ и США: 11 сентября стороны обсудили возможное восстановление численности дипсостава в посольствах обеих стран . Учитывая, что Вашингтон с 2017 года — после закрытия российского консульства в Сиэтле, а также ликвидации торгпредств РФ в Вашингтоне и Нью-Йорке — не шел ни на какие контакты по данному вопросу, начавшийся диалог казался намеком на потепление отношений.

В этом свете удивительной видится и ооновская речь Дональда Трампа. А именно тот факт, что за 36 минут своего выступления (вдвое дольше регламента) президент ни разу не упомянул Россию . По мнению первого зампреда комитета Совфеда по международным делам Владимира Джабарова, это говорит о положительных изменениях в общем курсе американской политики.

оон За 36 минут своего выступления (вдвое дольше регламента) президент США ни разу не упомянул Россию Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

— Трамп всегда нормально относился к России, несмотря на то что его провоцировали глупыми обвинениями в связях с Москвой. Давно понятно, что нашу страну американцы используют для решения внутренних проблем, а Трамп не хочет идти на поводу у своих конкурентов, — заявил политик «Известиям».

Американский лидер ни разу не упомянул РФ исключительно для того, чтобы показать свои сильные стороны перед электоратом, пояснил «Известиям» программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

— На фоне выборов в 2020 году Трамп, как прагматик, решил не говорить лишний раз об отношениях США и РФ, — отметил эксперт. — Не думаю, что это связано с визовым скандалом. Просто в системе приоритетов Трампа Россия не номер один. Тем более что в американском обществе любое упоминание о нашей стране идет преимущественно в негативном ключе и не на руку главе Белого дома.

Повторение Биаррица

В международном «меню» Трампа вместо России оказались те же пункты, что и в речи на полях саммита «большой семерки» в Биаррице. Во-первых, Китай: президент заявил, что пока не удовлетворен предложениями Пекина по разрешению торговой войны и не примет «плохой сделки для американского народа».

Досталось и южноамериканским социалистам: Кубе, Никарагуа и Венесуэле. Чтобы показать, как ужасно живут граждане последней, Трамп (будто со знанием дела) заявил: в Каракасе женщины ежедневно проводят до десяти часов в очередях за продуктами . Представительница Боливарианской Республики показательно игнорировала речь Трампа, погрузившись в чтение книги.

Стоит отметить, что Венесуэла была представлена на Генассамблее двумя делегациями — официальной и оппозиционной, от самопровозглашенного правительства Хуана Гуйадо. Однако операторы ООН показали в кадре только представителей легитимных властей.

Больше всего критики вылилось в адрес Ирана, который Трамп в очередной раз обвинил в атаках на саудовские НПЗ и назвал «главным спонсором терроризма в мире» . Между тем антииранская риторика оказалась не такой уж и агрессивной, как все ожидали. Более того, президент США подчеркнул: он не желает воевать с исламской республикой. Это говорит о том, что Дональд Трамп намерен и дальше поддерживать свой образ «миротворца», считает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.

оон Больше всего критики вылилось в адрес Ирана, который Трамп в очередной раз обвинил в атаках на саудовские НПЗ и назвал «главным спонсором терроризма в мире» Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Эксперт напомнил «Известиям», что еще на заре восхождения на пост президента Трамп говорил о необходимости прекращения участия Вашингтона в конфликтах в различных регионах мира.

— Президент США считает войну выброшенными деньгами. Другое дело, что он поспешил разорвать ядерную сделку с Ираном, после чего и начал назревать кризис. Барак Обама соглашение с Тегераном преподносил как свое достижение, поэтому Трамп и отказался от него, — пояснил политолог. — Когда Джон Болтон начал подбрасывать дровишек в костер, Трамп уже понял, что дело пахнет жареным, и убрал своего советника. Трамп не хочет воевать с Ираном, но ему нужно представлять эту страну как исчадие ада, чтобы оправдывать свое решение.

Юрий Рогулев также подчеркнул: тот факт, что во второй части своей речи хозяин Белого дома начал говорить о внутренних успехах Америки в социально-экономической сфере, говорит о его желании использовать любую площадку для подготовки к переизбранию в 2020 году. Президент, в частности, поддержал запрет абортов, высказался за ужесточение миграционного законодательства и обозначил свою приверженность сохранить вторую поправку к конституции и не ограничивать свободное ношение оружия.