Трамп рассказал о планах США на мировой арене

США посылают всем странам «ясный сигнал» о призыве к прекращению «бесконечных войн» и установлению мира и гармонии. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе выступления на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН 24 сентября.

«По всему миру мы посылаем ясный сигнал: цели Америки долговременные, цель Америки — гармония, цель Америки — не продолжать эти бесконечные войны, войны, которые никогда не заканчиваются», — цитирует главу Белого дома «РИА Новости».

По словам Трампа, США «готовы к дружбе со всеми, кто искренне стремится к миру и уважению», и не верят в «наличие постоянных врагов». В то же время он добавил, что не позволит кому-либо нанести ущерб его стране, пишет «Газета.ру».

«Америка знает, что, хотя все могут начать войну, только наиболее смелые способны выбрать мир», — приводит слова американского президента ТАСС.

При этом США с 2001 года принимают прямое участие в войне в Афганистане. Как пояснил Трамп, Вашингтон ставит своей целью обеспечить «более светлое будущее» этой стране.

Также в ходе выступления Трамп призвал реформировать систему мировой торговли, которая, по его мнению, считается несправедливой. В частности, он заявил о необходимости внести изменения в деятельность Всемирной торговой организации (ВТО).