Трамп призвал реформировать систему мировой торговли

США добиваются реформирования всей сложившейся системы мировой торговли, считая ее несправедливой. С таким заявлением во вторник, 24 сентября, выступил американский лидер Дональд Трамп в ходе Генассамблеи ООН.

Президент США отметил, что в радикальных изменениях нуждается и Всемирная торговая организация (ВТО), передает «Интерфакс».

«Всемирной торговой организации требуются радикальные изменения. Второй крупнейшей экономике мира (Китаю. — Ред.) нельзя позволять называть себя развивающейся страной (в ВТО. — Ред.) и обманывать систему за счет других», — отметил Трамп.

Он добавил, что мировое сообщество долго мирилось с этими нарушениями, а иногда даже поощряло их. По словам Трампа, он ввел торговые пошлины в отношении китайских товаров, чтобы положить этому конец. В то же время Трамп выразил надежду на то, что США и Китай смогут заключить торговую сделку.

Торговое противостояние между Китаем и США длится с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год. Пекин, в свою очередь, принял зеркальные меры.

В мае 2019-го Вашингтон вновь поднял пошлины объемом $200 млрд из-за того, что Китай якобы не полностью выполняет определенные договоренности. В ответ на это Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США годовым объемом поставок $60 млрд.

1 сентября дополнительные пошлины были введены обеими сторонами.